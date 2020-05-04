"За Динамо играли Ребров и Шевченко – великая команда": легенда Ливерпуля вспомнил поражение от киевлян в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник Ланса Владимир Шмицер вспомнил противостояние с киевским Динамо в Лиге чемпионов.

Напомним, Динамо встречалось с Лансом в рамках группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 1998/99. В Киеве поединок завершился со счетом 1:1, а во Франции хозяева проиграли (1:3). В четвертьфинале "бело-синие" прошли Реал, а в полуфинале драматично вылетели от Баварии. Андрей Шевченко вместе с Дуайтом Йорком (Манчестер Юнайтед) стал лучшим бомбардиром турнира – по 8 голов.

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Шмицер после того сезона покинул Ланс и перешел в Ливерпуль. С мерсисайдцами чех за 6 лет выиграл ряд трофеев, среди которых Кубок УЕФА-2001 и легендарная победа в Лиге чемпионов в стамбульском финале 2005 года.

"Тони Верель не заслуживал красной карточки в матче с Арсеналом. И это, возможно, стоило нам выхода из группы. Если бы этого не произошло, Ланс мог бы выиграть у Динамо. В поединке с киевлянами был удален Фредерик Дею. Ситуация осложнилась. В составе Динамо играли Ребров и Шевченко. У них была великая команда. Украинцы обыграли нас со счетом 3:1. Обидно.

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С Динамо мы могли бы достичь лучшего результата, но потеряли несколько возможностей для взятия ворот. Впрочем, Ланс хорошо сыграл в той Лиге чемпионов. Мы финишировали вторыми, но только одна команда, которая заняла первое место группе, выходила в четвертьфинал. Тогда было сложнее, чем сейчас. Тем более, это было наше первое участие в Лиге чемпионов. У нас были хорошие матчи, но игра против Динамо стала разочарованием. Затем, киевляне встретились с мадридским Реалом! Это было что-то невероятное. Представьте, если бы Реал приехал во Францию ​​играть с Лансом!" – цитирует Шмицера France Football.