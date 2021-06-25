"Нас ждет тяжелая игра. В 1/8 финала легких не бывает. Взять хотя бы Германия – Венгрия. За десять минут до конца Германия вылетала.

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Команды бьются изо всех сил, как и должно быть. Так что будет трудно. Надо и дальше играть так, как мы играли. Если будем действовать с той же решимостью, желанием и смелостью, то можем провести отличный матч", – цитирует Верратти официальный сайт УЕФА.

Напомним, уже завтра (26 июня) Италия встретится с Австрией в поединке 1/8 финала Евро-2020. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. В 3 туре группового этапа альпийцы одолели сборную Украины со счетом 0:1.

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