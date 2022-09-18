"Грустно, что не сделали подарок великому динамовцу Мунтяну (14 сентября ему исполнилось 76 лет, – прим.). Сборы не принесли никакой пользы. Мне трудно не материться. Вы видели разницу в матче Бавария – Барселона? Там моменты, скорости, техника...

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Что мы смогли сделать за матч? Ну с офсайда забили. Дальше что? Соперник великолепно попал в девятку. И там дальше тоже ничего. Их все устраивало. Вот так и играли две команды.

Вот я болел за Динамо, у меня футболка их висела. Вопрос: за что я должен болеть? За то, что на футбольном поле нет ничего? Ударов нет, просто игры нет. Что теперь будем делать?" – сказал Леоненко на своем YouTube-каналі.

Напомним, после двух туров Динамо в своей группе Лиги Европы занимает последнюю строчку, имея в пассиве два поражения. Следующим соперником киевлян будет французский Ренн – игра состоится 6 октября.

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