"Во-первых, он – патриот. Георгий не стоит с протянутой рукой и не просит, чтобы его куда-то забрали. Он вполне комфортно чувствует себя в Динамо.

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Если появится понравившийся ему клуб и будет готов сделать интересное с финансовой точки зрения предложение киевлянам, то мы будем общаться. Сейчас мы не предлагаем его клубам направо и налево. Это основной вратарь сборной Украины и Динамо.

Есть клубы, которые следят за Бущаном и рассматривают его кандидатуру. Это очень большие клубы. У Георгия сейчас такой статус, что он может перейти только в топ-команду. Посмотрим. Конечно, вратарская позиция специфична. Большинство клубов смотрят на своих воспитанников и местный рынок", – сказал Яковенко в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, Бущан – воспитанник Динамо. В прошлом сезоне провел за киевлян 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов (в 8 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с "бело-синими" действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает кипера в 9 млн евро.

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