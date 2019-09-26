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За Аллегри выстроилась очередь из клубов АПЛ

11:59 133 Читати українською
За Аллегри выстроилась очередь из клубов АПЛ
Массимилиано Аллегри / ФК Ювентус

Экс-наставник туринского Ювентуса может возглавить один из клубов английской Премьер-лиги.

На итальянского наставника претендуют сразу три клуба АПЛ: Тоттенхэм, Арсенал и Манчестер Юнайтед, сообщает Football-italia.net.

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В то же время издание Tuttosport отмечает, что наибольшие шансы договориться с Аллегри имеют манкунианцы – между клубами уже велись предметные разговоры по этому поводу и коуч озвучил жесткие требования относительно своего будущего в клубе. В частности, он объявил, что потребует качественной работы на трансферном рынке в январе, чтобы укрепить несколько позиций в команде.

Напомним, Макс покинул Ювентус после очередного чемпионства в Серии А.

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Англия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Арсенал Арсенал Тоттенхэм Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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