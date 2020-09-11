Трансляция матчей на клубном YouTube-канале Динамо будет происходить с задержкой на 4 минуты. Об этом сообщил комментатор Юрий Кириченко во время трансляции матча молодежных команд Динамо и Десны.

"Динамо не оставит Десне шансов": Кравец сделал дерзкое заявление на матч УПЛ

По его словам, такое решение было принято по договоренности с 1+1 media. Прямая трансляция матчей киевлян на телевидении будет осуществляться на канале 2+2, который входит в медиахолдинг "плюсов".

К слову, матч Динамо – Десна будут транслировать на обоих ресурсах. Сам поединок состоится уже сегодня, 11 сентября, начало в 19:00.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса