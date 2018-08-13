Евтушенко: Уверен, что Динамо забьет Славии

Бывший нападающий Динамо Вадим Евтушенко поделился ожиданиями от матча Динамо –Славия.

"Прежде всего, я ожидаю, что Динамо пройдет в следующий раунд. Также ожидаю, что динамовцы продемонстрируют свою лучшую игру, так как во втором тайме поединка в Праге им это не удалось. В матчах чемпионата Украины "бело-синие" выглядят более целостно . Для победы над Славией нужна более ровная игра в обоих таймах, без спадов.

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Однако, в игре Динамо виден прогресс, хотелось бы только, чтобы реализация была лучше. В таких матчах очень важна именно высокая реализация своих моментов, ведь соперник достаточно назойливый, неуступчивый.

Судя по комментариям соперников, они счастливы, что забили гол. Это их вдохновило. Видимо, у них был какой-то комплекс того, что Динамо очень хорошо играет в защите. Поэтому, киевлянам нужно уверенно сыграть в обороне. Уверен, динамовцы забьют гол, а лучше постараться забить два. Главное, повторюсь, сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Пойдет ли Динамо на пользу то, что команда пропускала в эти выходные календарный матч чемпионата Украины? Думаю что да. Команда в достаточно напряженном ритме вступила в новый сезон – чемпионат, еврокубки, поэтому, недельный перерыв – вполне нормально для того, чтобы немного отойти от этого напряженного графика и хорошо подготовиться к игре", – цитирует Евтушенко Dynamo.kiev.ua

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве, 14 августа. Начало поєдинка в 19:30.

Первая встреча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов Славия – Динамо завершилась со счетом 1:1.

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