"Я хочу сказать слова благодарности. Я в Шахтере с 2010 года – летом будет уже 12 лет. И сегодня для меня очень важный момент. Хотел бы поблагодарить президента клуба, Рината Леонидовича Ахметова, за то, что в 2010 году поверил в меня, оказал доверие, которое я стараюсь оправдывать на каждой тренировке, в каждом матче, каждый день.

Степаненко официально пролонгировал сотрудничество с Шахтером

Огромное спасибо Шахтеру за то, что вырастил меня не только как футболиста, но и как личность, руководству клуба, Сергею Анатольевичу Палкину, Дарио Срне, главному тренеру Роберто Де Дзерби. Я знаю, что они поддержали меня в продлении контракта и сказали свое веское слово для того, чтобы я остался в клубе. Огромное спасибо болельщикам, которые всегда поддерживают команду в победах и поражениях, поддерживают меня. Для нас это многое значит. И, конечно, огромное спасибо моей большой семье – жене, детям, маме, родственникам и друзьям. Они помогли мне принять единственно правильное решение – остаться в клубе, ведь для меня это очень важно. Находиться в Шахтере на протяжении такого времени, соответствовать уровню и амбициям клуба – для меня это большое достижение.

Цели в Шахтере всегда самые высокие. Мы всегда хотим побеждать, и я буду прилагать все усилия. Для этого я здесь нахожусь такое количество времени и останусь на срок нового контракта. А болельщикам хочу сказать большое спасибо за то, что они всегда поддерживают клуб. Мы играем для вас, показываем яркий футбол и добиваемся результата для вас и будем стараться оправдать ваши ожидания", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Напомним, накануне Тарас Степаненко поставил подпись под соглашением с "горняками" на 3 года.

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