После победы над французским Пари Сен-Жермен (2:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов игроки английского Манчестер Сити устроили настоящее безумие в раздевалке.

"Горожане" по-настоящему зажгли на только на поле, но и в гардеробной. Видео бурного празднования Манчестер Сити голкипер Зак Стеффен выложил в своем твиттере.

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Манкунианцы устроили действительно дикие танцы в домашней раздевалке Этихада. Игроки Сити пели, прыгали и танцевали, наслаждаясь будущей поездкой в ​​Стамбул на решающий матч Лиги чемпионов. Самыми активными во время празднования были голкиперы, защитники Уокер, Стоунз и Ляпорт, а также ассистент Гвардиолы Хуан Мануэль Лильо.

Напомним, что накануне Манчестер Сити уверенно одолел ПСЖ, забив по мячу в каждом из таймов. Соперник "горожан" в решающем матче турнира определится в противостоянии лондонского Челси и мадридского Реала.

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