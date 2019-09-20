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Whoscored определил 5 худших игроков недели в Лиге чемпионов

11:23 119 Читати українською
Whoscored определил 5 худших игроков недели в Лиге чемпионов
Эндрю Робертсон / Whoscored

Известный портал Whoscored опубликовал список 5 худших игроков 1 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Популярное издание Whoscored опубликовало список игроков с самыми низкими оценками в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Ими стали Градецкий (Байер) – 5.07, Робертсон (Ливерпуль) – 5.25, Голлини (Аталанта) – 5.27, Толо (Аталанта) – 5.35, Варан (Реал) – 5.59.

Команды, которые представляют эти игроки, уступили в своих поединках, а забить смог лишь Байер.

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