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"White lives matter": над стадионом Манчестер Сити появился провокационный баннер – Бернли пришлось просить прощения

10:07 - Читати українською
"White lives matter": над стадионом Манчестер Сити появился провокационный баннер – Бернли пришлось просить прощения
ФК Бернли / Фото Sky Sports

Скандальный инцидент произошел перед поединком 30-го тура АПЛ Манчестер Сити – Бернли (5:0).

22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден
 
22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден

Над домашней ареной Манчестер Сити пролетел самолет с баннером "White Lives Matter Burnley" (Жизнь белых имеет значения) перед стартом матча с Бернли.

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Инцидент спровоцировал громкий скадал. Пресс-служба гостей сразу извинилась за "оскорбительный" баннер и пообещала найти виновных и пожизненно их дисквалифицировать от посещения домашних матчей Бернли.

"Наш клуб гордится тем, что работает с представителями любого пола и вероисповедания, и выступает против расизма любого рода. Мы полностью поддерживаем инициативу Премьер-лиги "Black Lives Matter". Мы приносим неоспоримые извинения Премьер-лиге , Манчестер Сити и всем тем, кто помогает продвигать Black Lives Matter", – говорится в официальном заявлении клуба.

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Теги
Бернли Бернли Англия Расизм в футболе Манчестер Сити - Бернли
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