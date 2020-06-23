"White lives matter": над стадионом Манчестер Сити появился провокационный баннер – Бернли пришлось просить прощения

Скандальный инцидент произошел перед поединком 30-го тура АПЛ Манчестер Сити – Бернли (5:0).

Над домашней ареной Манчестер Сити пролетел самолет с баннером "White Lives Matter Burnley" (Жизнь белых имеет значения) перед стартом матча с Бернли.

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Инцидент спровоцировал громкий скадал. Пресс-служба гостей сразу извинилась за "оскорбительный" баннер и пообещала найти виновных и пожизненно их дисквалифицировать от посещения домашних матчей Бернли.

"Наш клуб гордится тем, что работает с представителями любого пола и вероисповедания, и выступает против расизма любого рода. Мы полностью поддерживаем инициативу Премьер-лиги "Black Lives Matter". Мы приносим неоспоримые извинения Премьер-лиге , Манчестер Сити и всем тем, кто помогает продвигать Black Lives Matter", – говорится в официальном заявлении клуба.

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