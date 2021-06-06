Очередное видео с поединка низших дивизионов Англии стало известно на весь мир.

Правда, на этот раз причиной такой популярности стал вовсе не футбол, а событие, которое произошло далеко за стадионом провинциального городка.

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В городе Рагли, что в графстве Стаффордшир, состоялся запланированный контролируемый взрыв на местной электростанции. Целью стали четыре огромные дымовые трубы.

Одновременно проходил футбольный матч местной футбольной команды. Однако, когда раздался взрыв, перипетии на футбольном поле прекратились – игроки также не могли отвести глаза от зрелища.

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