Успешный старт и перспектива

Новый клуб был основан в начале июля 2021-го на базе николаевской Ники. В прошлом сезоне команда с юга Украины финишировала на восьмой позиции среди десяти участников Высшей лиги. Из-за финансовых проблем Ника оказалась на грани исчезновения. Согласно договоренности, в новом сезоне Ника продолжает выступления в Первой лиге, а в когорте сильнейших дебютирует Кривбасс.

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Один из хештегов нашего клуба # далібільше. У нас есть цель – женская Лига чемпионов, – говорит вице-президент Кривбасса Артем Гагарин. – Когда это произойдет, мы не загадываем, а просто работаем. Сейчас набираем девушек в Академию – хотим, чтобы они росли у нас и повторили успех своей землячки Дарьи Апанащенко, которая в течение последних пяти лет становится лучшей футболисткой Украины. Смотрим в будущее уверенно – Кривбасс делегирует в сборную Украины U-19 семь футболисток. Через год-другой они будут в национальной команде. И нас будут выступать футболистки не только из национальных сборных Грузии и Молдовы.

Артем Гагарин (в центре) и тренерский штаб Кривбаса / фото ФК Кривбасс

Молодой тренерский штаб

Возглавляет криворожскую команду молдаванка Алина Стеценко. В прошлом 32-летняя тренерка работала в молодежных сборных Молдовы. Ассистирует ей в Кривом Роге земляк Игорь Урсаки.

У всех нас огромное желание проявить себя в Высшей лиге, – говорит Стеценко. – Мы хотим создать свой собственный стиль и модель игры. Следует учитывать то, что в нашем составе выступает немало молодежи. В конце концов, понимаем уровень своих соперников, хотя настроены решительно.

Также Алина отмечает высокий уровень украинского чемпионата:

Здесь высокий темп, очень хорошая организация домашних игр. А еще важным моментом для меня является то, что на каждой игре исполняется гимн, приходят немало болельщиков и у команд есть ультрас.

Тренером вратарей в Кривбассе является 27-летний Сергей Смородин. Он почти всю карьеру провел в родном Узбекистане, однако в 2017-м перебрался в одесский Черноморец. Вскоре в составе "моряков" Смородин дебютировал в Премьер-лиге. Для него это первый и особый опыт работы с женской командой.

Сергей Смородин (справа) / фото Кривбасс

"Это очень интересная работа, – делится впечатлениями Сергей. – Стараюсь на тренировках моделировать игровые ситуации. Когда я работал в Черноморце с Василием Хомутовским, то перенял у него много полезного. Специфика работы с девушками? В женском футболе немного меньше скорость и интенсивность. Однако девушки очень ответственно относятся к тренировочному процессу, у них огромное желание".

17-летняя бомбардирка и трио бразильянок

После шести сыгранных поединков Кривбасс идет на второй строчке с пятью победами и одной ничьей. Расстояние до лидера Жилстроя-2 – два пункта. Уже вскоре на криворожскую команду ожидают сражения с главными конкурентами – харьковскими Жилстроями.

Инна Глущенко / фото Кривбасс

В заявке Кривбасса на сезон находятся семь легионеров. Лучшей бомбардиркой новичка элитного дивизиона является 17-летняя Инна Глущенко. В ее активе треть голов всей команды – 6 результативных ударов. Тремя голами отметилась капитан команды Анна Иванова.

"Атмосфера в команде замечательная, – рассказывает Анна. – Мы живем вместе, ездим на тренировку, в свободное время играем в настольный теннис и различные игры. Это и делает нашу команду очень дружной и сплоченной. Наш успешный старт – это не сюрприз, это результат качественно выполненной работы. Победы не падают с неба, они приходят только через тяжелый труд".

Анна Иванов / фото Кривбасс

Одна из ключевых футболисток Кривбасса – 27-летняя Думитрица Присекарь, которая вызывается в сборную Молдовы. В ее активе два гола в этом сезоне. Также в криворожской команде выступают три представительницы Бразилии. Для Лидиани Де Оливейры это не первый опыт выступлений в чемпионате Украины.

Несколько лет назад я играла за Львов-Янтарочку, – говорит Лидиани. – Мне очень понравилось во Львове, это очень уютній и комфортній город. В Кривбассе я снова ищу возможность проявить свой потенциал. Здесь прекрасные условия для развития спортсменов. Мне приятно быть частью этого клуба.

Адаптацию легионеров упрощает дружный коллектив. Капитан Анна Иванова добавляет: "Стараемся преодолевать языковой барьер. Для многих это новая страна, новая среда. Однако мы уже находимся в процессе обучения их украинских слов и песен, а они, в свою очередь, учат нас".

Нешаблонная презентация формы

Недавно Кривбасс провел презентацию новой формы. Съемки прошли в местном карьере, который разрабатывает компания "Рудомайн", генеральный партнер клуба. Участие в мероприятии приняли представители женской команды: Лидиани Де Оливейра, Мария Анпилогова и Ирина Топал, а также футболисты мужского Кривбасса, который ведет борьбу за выход в Премьер-лигу: Денис Васин, Роман Лепка и Вагнер Гонсалвез.

Презентация формы / фото Кривбасс

Для меня это был первый подобный опыт, – говорит Оливейра. – Получила замечательные эмоции и прекрасные впечатления.

В клубе уверяют, что это не последнее такое мероприятие. "Мы находимся в постоянном поиске оригинальных идей, чтобы удивлять и задавать планку", – добавляет Артем Гагарин.