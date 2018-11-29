toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Взятие ворот Пятова и мяч из-под Зинченко – среди претендентов на гол недели Лиги чемпионов

10:50 145 Читати українською
Взятие ворот Пятова и мяч из-под Зинченко – среди претендентов на гол недели Лиги чемпионов
Крамарич перебрасывает Андрея Пятова / Фото: соцсети

Стали известны претенденты на лучший гол 5 тура Лиги чемпионов.

УЕФА назвал претендентов на гол недели в Лиге чемпионов.

Игрок недели Лиги чемпионов – определились все претенденты

Номинтами стали Арьен Роббен, Максвелл Корне, которого не сумел заблокировать Зинченко, Андрей Крамарич, который эффектно перебросил Пятова и Дрис Мертенс.

Лига чемпионов5 турРейн-Некар-Арена (Зинсгайм)

Хоффенхайм - Шахтер: Вторник 27 ноября 2018

Хоффенхайм
Матч окончен
2 : 3
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Видеоновости Дрис Мертенс Дрис Мертенс Максвел Корне Максвел Корне Александр Зинченко Александр Зинченко Хоффенхайм - Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов Арьен Роббен Арьен Роббен Андрей Крамарич Андрей Крамарич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
40
мин
Астана
17:50
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук