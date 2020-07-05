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"Взять кого-то с улицы – на моем веку здесь такого не было": Скрипник – о кадровой политике Зари

5 июля 16:30 - Читати українською
"Взять кого-то с улицы – на моем веку здесь такого не было": Скрипник – о кадровой политике Зари
Виктор Скрипник / Сайт Зари

Главный тренер Зари Виктор Скрипник описал подбор новых игроков для команды.

"Сейчас условно ребятам из чемпионата области попасть к нам трудно, конечно. С учетом того, что есть программы хорошие, когда выбираешь игрока. Ты можешь в любое время включить и посмотреть его не только хорошие стороны, но и плохие. Затем просто подбираешь его к своей концепции игры. Хочется приглашать агрессивных, молодых.

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Чтобы взять кого-то с улицы – на моем веку здесь такого не было. Наверное, уже так не ездят, когда привозят пол автобуса югославов, африканцев. Их выпускали, они тренировались, несколько человек оставались. Это уже дела минувших дней", – рассказал Скрипник в эфире Трендец.

Напомним, специалист возглавил Зарю летом прошлого года. До этого он работал с латвийской Ригой и немецким Вердером.

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Заря Заря Виктор Виктор Скрипник
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