"Война застала на сборах. Мы готовились ко второй части чемпионата в Сумской области. Испугался за свою семью, которая находилась в Харькове. Уже в десять утра был на месте. После обеда двинулись в сторону Закарпатья. Провели в пути 60 часов. Затем отправил дочь, сына, жену, маму и тещу в Словакию.

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Сначала не был готов идти в военкомат, поскольку еще не до конца восстановился после декабрьской операции на травмированном колене. Какое-то время гостил у друга в Черновцах, занимался волонтерской деятельностью. Когда нога немного зажила, и я перестал хромать, вернулся в Харьков и пошел в военкомат.

Мне кажется, мало кто хочет воевать. Это скорее долг. Для себя решил, что если могу чем-нибудь помочь, то нужно идти и помогать. В любом случае это было сознательное решение, шедшее изнутри. Я никогда не представлял себя военным, но когда видишь, как воюют совсем молодые ребята или такие, как Юрий Николаевич Вернидуб, не можешь оставаться в стороне.

Я никогда не служил. К тому же даже оружие никогда в руках не держал – не было такой тяги. В школе, конечно, были уроки ДПЮ, как у всех. Но ничего серьезного мы там не делали. Разве что научились надевать противогаз и несколько раз разобрали автомат. Но ничего – на войне быстро учишься", – рассказал Зарубин в интервью FanDay.

К слову, сейчас подразделению, в котором служит бывший футболист, нужна помощь в покупке автомобиля. Реквизиты можно найти на странице Руслана Зарубина в Instagram.

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