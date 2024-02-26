Олег Базилевич-младший организовал выставку собственных картин, о чем сообщил на странице в Facebook. Выставка "Фронтовая палитра" продлится еще 3 недели, до 16 марта в Хлебне (София Киевская).

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Отзывы о творчестве Базилевича-младшего лишь подтверждают его немалый талант к искусству. "Невероятный Олег Базилевич! Киносценарист, ученый, художник, патриот, воин ВСУ! Уйдя добровольцем на фронт, он взял с собой кисти, краски и свирель. Но его красками на передовой стали глина, земля, пепел, сажа", – написала журналистка Татьяна Демьяненко после открытия выставки. Также отмечается, что мужчина вернулся в Киев на операцию.

Интересно, что Базилевич-младший в свое время рассказывал в интервью "Футбол 24" о своем творчестве. "Да, я регулярно пишу какие-то картины, постоянно делаю эскизы и очерки. А семь лет назад вместе со своим одноклассником Константином Дусановским решил основать новое направление в современном искусстве. Изображаем вещи реального мира так, что их расположение, их образы, или они сами, несут определенный математический, или арифметический, смысл.

Назвали наше направление "арифмизм", от греческого слова "арифмос", то есть "число". Идея в том, чтобы намекнуть на существование важных, но неочевидных на первый взгляд связей, понятий и символов. А вообще любовь к изобразительному искусству – это такая у нас семейная традиция. Насколько мне известно, это идет от папиной бабушки. Что было до этого – неизвестно".

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