Президент Ингульца Александр Поворознюк считает, что с предателями нужно расправляться по законам военного времени.

"Слышал, что его отпустили. Возможно, не хватало улик, или кто-то выдумал эту ситуацию, где-то преувеличил.

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Считаю, если ты увидел, что кто-то фотографирует, бл*дь, дислокацию ВСУ – такого человека нужно расстрелять на месте!

Партия ОПЗЖ еще до полномасштабной войны звала Путина в Украину. Те политические силы, которые зовут к нам "русский мер" надо вывести на Крещатик и расстрелять всех на*уй. И тогда будет порядок. Люди должны увидеть силу народа. Не все из партии ОПЗЖ – предатели. Там несколько нормальных персон. Но большая часть – лоббирует интересы России", – сказал Поворознюк в комментарии FootBoom.

Напомним, 4 марта возле блокпоста поймали депутата партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича, который якобы фотографировал позиции украинских военных. После допроса бывшего президента закарпатской Говерлы отпустили.

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