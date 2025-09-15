ПСЖ в 4-м туре Лиги 1 одержал победу над Лансом (2:0). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Уже на 15-й минуте Витинья нашел Барколя на левом фланге, а тот без проблем воспользовался пассивностью оппонента. Переложив мяч под правую, Брэдли закрутил его в дальнюю девятку – 1:0!

После перерыва гости пытались добавить в прессинге, но их попытки не дали результата. Зато на 58-й минуте ПСЖ удвоил преимущество – Барколя оформил дубль, получив разрезной пас от Витиньи и мощно пробив из-за пределов штрафной в угол ворот. 2:0!

Забарный провел на поле весь матч, надежно отработав в обороне.

