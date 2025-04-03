Борнмут в 30-м раунде АПЛ уступил Ипсвичу (1:2). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Гости открыли счет в конце первого тайма – Энкисо получил передачу в штрафной площадке и пробил низом по центру ворот.

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После перерыва Ипсвич удвоил преимущество: Дилеп воспользовался пасом Таунсенда и точно пробил в правый угол.

Эванилсон на экваторе второй половины встречи сократил отставание, но на большее не хватило ни времени, ни удачи. Украинский защитник "вишен" Илья Забарный вышел в стартовом составе и покинул поле на 87-й минуте.

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