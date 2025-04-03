Выступление Забарного в видеообзоре матча Борнмут – Ипсвич – 1:2
Борнмут в 30-м раунде АПЛ уступил Ипсвичу (1:2). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
Гости открыли счет в конце первого тайма – Энкисо получил передачу в штрафной площадке и пробил низом по центру ворот.
Забарный сенсационно проиграл аутсайдеру, фиаско Миколенко и Ярмолюка, звезда Ман Сити забил впервые за 16 месяцев
После перерыва Ипсвич удвоил преимущество: Дилеп воспользовался пасом Таунсенда и точно пробил в правый угол.
Эванилсон на экваторе второй половины встречи сократил отставание, но на большее не хватило ни времени, ни удачи. Украинский защитник "вишен" Илья Забарный вышел в стартовом составе и покинул поле на 87-й минуте.
Арсенал без Зинченко одолел Фулхэм – результативное возвращение звездного вингера "канониров"