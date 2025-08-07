Бенфика одержала победу над Ниццей (2:0) в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

Анатолий Трубин провел свой второй официальный матч после вылета из Клубного чемпионата мира-2025. В игре за Суперкубок Бенфика уже одолела Спортинг, а на этот раз лиссабонцы уверенно разобрались с очередным соперником.

Бенфика победила Ниццу при равной игре, сделав заявку на плей-офф ЛЧ – Трубин провел легкий матч

Счет в матче был открыт на 54-й минуте. Аурснес проскочил по правому флангу и навесил в штрафную – Иванович выиграл верховую борьбу и переправил мяч в противоход голкиперу. На 88-й минуте Флорентину закрепил преимущество Бенфики мощным ударом из-за пределов штрафной – Диуф не успел среагировать.

Трубин в этом матче справился с двумя ударами соперника, сохранив свои ворота нетронутыми.

