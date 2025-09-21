Рома победила Лацио (1:0) в рамках четвертого тура Серии А. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Джан Пьеро Гасперини снова оставил Артема Довбика на скамейке запасных.

Гол случился, когда "волки" реализовали свой лучший момент: Суле отдал на Лоренцо Пеллегрини, который мощным ударом попал в левый угол ворот Проведеля.

Довбика выпустили на 66-й минуте. Для Лацио ситуация осложнилась за четыре минуты до конца основного времени – Белахьян получил красную карточку за грубый фол. В итоге Рома одержала победу в гостевом дерби с Лацио впервые с 2016 года.

