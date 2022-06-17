"Могу сказать, что в этом году мы не достигли поставленных целей. Нужно исправиться в следующем сезоне. У команды отличный менталитет, но были некоторые проблемы. Когда мы квалифицировались в Лигу чемпионов, то тренер сразу сказал нам, что этот чемпионат будет сложнее предыдущего.

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Он предполагал такое развитие событий. Затем мы потеряли слишком много очков дома, но Аталанта может продолжать расти. Мы выйдем в еврокубки. Гасперини очень хорошо объясняет, что нужно делать на поле, это одна из лучших его характеристик. Если удается реализовать эти идеи, все работает прекрасно.

В футболе проблемы возникают именно в тех случаях, когда тренер плохо объясняет или футболист не делает то, что его просят. Я многому научился за 3 года в клубе благодаря ему. Выступать за Аталанту непросто, нужно понимать игру, быть ментально устойчивым", – цитирует Малиновского Sky Italia .

Заметим, для "богини" сезон показался действительно неудачным: заняла восьмую строчку Серии А и упустила возможность представлять Италию в еврокубках. Украинец провел 41 матч, в которых отметился 10 голами и 7 ассистами.

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