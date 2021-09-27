"Я не думаю, что Шахтер проигрывает Интеру. С Шерифом "горняки" нас неприятно удивили, никто не ожидал, но так бывает. Последняя игра Шахтера вселила оптимизм.

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Оценить работу Де Дзерби? Пока не о чем говорить, ведь результата еще нет. В конце сезона будет понятно. Выставочный матч против Динамо за Суперкубок еще не показатель, хотя Шахтер там хорошо выглядел. Если будут так и дальше продолжать, то Де Дзерби влияет на процесс. Посмотрим.

Тренер не использует Степаненко в еврокубках? Это его решение, не хочу это обсуждать. Степаненко – это тот игрок, который заводит команду", – цитирует Маркевича FanDay.

Напомним, встреча "горняков" и Интера в рамках группового этапа ЛЧ состоится 28 сентября на НСК Олимпийский, начало в 19:45. В первом матче Шахтер сенсационно проиграл молдавскому Шерифу (0:2).

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