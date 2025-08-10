"Премьер-лига Украины не похожа ни на один турнир в Европе. Высокооплачиваемое первенство бани. Я заранее прошу прощения, если кого-то обидел. Но это объективная правда, и этот матч – прямое доказательство моих слов.

Сегодня пытался найти ответы на вопрос, готово ли Динамо к ответному матчу на Кипре. Отмечу грамотное распределение нагрузки на всех игроков основной обоймы. Это означает, что сделаны выводы прошлого сезона. Видно, что игроки стали свежее. Ответ почему – лежит на поверхности для тех, кто разбирается в тренировочном процессе, особенно нагрузочных циклах.

Динамо, очевидно, вошло в сезон, не восстановившись полностью после тренировочных нагрузок. Я предполагаю, что через две недели мы увидим совсем другую команду.

Думаю, киприотам будет непросто удержать победный результат. Игра будет до первого забитого. Если первым на Кипре забьет Динамо, то я уверен, что решим вопрос с проходом в следующий этап Лиги чемпионов. Всем добра. Слава Украине", – написал Заховайло в своем Facebook.

Напомним, в первом поединке Пафос одержал минимальную победу над "бело-синими" со счетом 1:0. Ответный матч состоится 12 августа на Кипре, начало в 20:00.

