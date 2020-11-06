Заря без вариантов проиграла АЕКу (1:4) в третьем туре группового раунда Лиги Европы. Одним из героев противостояния стал Дмитрий Чигринский.

Чигринский вернулся в основу АЕКа, залечив повреждение. В результате греческая команда снова перешла на игру с тремя защитниками. Дмитрий действовал центральным в тройке.

И сыграл отлично. Он стал настоящим хозяином второго этажа – выиграл 7 воздушных дуэлей (70% успешности). Только две из них были в собственной штрафной, другие – в центре поля.

Чигринский выдал солидные показатели в обороне: 7 выносов, 2 удачные отбора, 2 перехвата, заблокированный удар. Также стоит отметить высокую точность дальних передач – три из 4 лонболлов нашли адресатов.

Статистические порталы выставили украинскому защитнику хорошие оценки: WhoScored – 7.5, SofaScore – 7.3. Больше получили только авторы голов АЕКа – Танкович, Манталос и Ливайя. После матча Чигра выступил в роли лидера команды, произнеся мотивационную речь.

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Греческая пресса ликует, ведь вчера победили обе их команды (ПАОК разгромил ПСВ). "АЕК без проблем устроил вечеринку в Украине", – пишет SportDog. "АЕК тотальным доминированием над Зарей показал, какие реальные перспективы у команды", – добавляет NovaSport.

Популярное издание SDNA выдало аналитический материал по итогам запорожского матча, выделив главных героев. "Высокие цели недостижимы без Чигринского и Ливайи", – с таким заголовком вышла статья.

"Матч подтвердил, что украинец и хорват остаются ключевыми для команды. Правильный выбор состава может стать основой стабильно хороших результатов. Мы увидели, насколько важно, чтобы задняя линия была сбалансированной и эффективной.

Чигринский – до сих пор главный центрбек АЕКа. В этом сезоне успехи команды будут сильно зависеть от того, сколько матчей сможет провести украинец. И Массимо Каррера это понимает. АЕК с Чигринским и без него – это две разные команды. В долгосрочной перспективе все может измениться, но не сейчас.

Заря на самом деле не так слаба, как могло показаться вчера. Это заслуга АЕКа, который не позволил украинцам сыграть с фирменным высоким прессингом. Наши форварды с первых минут поставили Зарю в некомфортные условия", – анализирует журналист Тасос Цаталис.

Чигринский помог АЕКу одержать первую викторию в групповых раундах еврокубков с 2017 года. С тех пор греческая команда не знала вкуса побед в основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы на протяжении 13 матчей.

А еще выезд в Запорожье подарил АЕКу крупнейшую выездную победу на евроарене в истории клуба (повторение рекорда – те же 1:4 были против Маккаби Хайфа в 2003-м). В то же время для Зари поражение от греков стало крупнейшим в еврокубках. С разницей в три гола луганчане проигрывали только Лестеру в октябре этого года – ранее таких провалов не случалось.

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