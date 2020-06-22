"Вышли на второй тайм праздновать и поплатились": Кривцов – о чемпионском поединке с Александрией

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал о победе над Александрией (3:2) в 27-м туре УПЛ, которая принесла донецкому клубу чемпионство.

"Вышли на второй тайм в этом матче не играть, а уже праздновать чемпионство и примерить медали. В итоге поплатились, пропустив два гола. Но потом вернулись в игру. В итоге – все закончилось так, как мы и планировали.

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Настроение было стопроцентное. Мы прекрасно понимали, что в случае победы будем недосягаемы для конкурентов и досрочно станем чемпионами. По ходу игры произошел сбой. Получили по шапке и потом сделали выводы.

Понимали, что соперник приедет в Киев озлобленным после двух поражений со счетом 1:5. Александрия явно не хотела, чтобы мы стали чемпионами в матче именно с ними. У этой команды боевой характер. В итоге матч таким боевым и получился. Но когда забили третий гол, почувствовали, что свое уже не отпустим. И точно уже не пропустим", – сказал Кривцов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию (3:2) и за пять туров до финиша завоевала "золото" украинской Премьер-лиги.

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