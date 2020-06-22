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"Вышли на второй тайм праздновать и поплатились": Кривцов – о чемпионском поединке с Александрией

16:15 - Читати українською
"Вышли на второй тайм праздновать и поплатились": Кривцов – о чемпионском поединке с Александрией
Сергей Кривцов / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Кривцов рассказал о победе над Александрией (3:2) в 27-м туре УПЛ, которая принесла донецкому клубу чемпионство.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Евгений Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Евгений Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Вышли на второй тайм в этом матче не играть, а уже праздновать чемпионство и примерить медали. В итоге поплатились, пропустив два гола. Но потом вернулись в игру. В итоге – все закончилось так, как мы и планировали.

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Настроение было стопроцентное. Мы прекрасно понимали, что в случае победы будем недосягаемы для конкурентов и досрочно станем чемпионами. По ходу игры произошел сбой. Получили по шапке и потом сделали выводы.

Понимали, что соперник приедет в Киев озлобленным после двух поражений со счетом 1:5. Александрия явно не хотела, чтобы мы стали чемпионами в матче именно с ними. У этой команды боевой характер. В итоге матч таким боевым и получился. Но когда забили третий гол, почувствовали, что свое уже не отпустим. И точно уже не пропустим", – сказал Кривцов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в матче 27-го тура команда Луиша Каштру одолела Александрию (3:2) и за пять туров до финиша завоевала "золото" украинской Премьер-лиги.

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Теги
Сергей Сергей Кривцов Шахтер Шахтер Александрия Александрия Шахтер - Александрия
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