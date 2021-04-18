"Я, честно, на мистера Каштру смотрю – мне его так трудно критиковать. Начинаешь ему задавать вопросы о "шахматах", и он сразу в какую-то философию.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

Какие шахматы? У вас игра за чемпионство. Здесь надо играть прежде всего в "Чапаева" или домино – "козла" забить, ёлки-палки. А мы вышли играть в шахматы в темпе, бл**ь, 40-, 50-летних ребят. Поэтому какие шахматы? В шахматы, могу сказать, Мирча переиграет кого угодно", – выпалил Белик в эфире Тур ONLINE.

Напомним, что Шахтер минимально уступил Динамо в рамках 22-го тура УПЛ и фактически отдал титул киевлянам. В последних четырех турах "бело-синим" достаточно набрать 2 очка, чтобы стать недосягаемыми для "горняков".

Динамо обыграло Шахтер и открыло путь к чемпионству – Луческу может взять титул уже на следующей неделе