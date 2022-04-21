"Вышел из квартиры, а на голову кирпич упал": Поворознюк – о наказании для Бубки за скандальную позицию по поводу России
Президент Ингульца Александр Поворознюк высказался по поводу председателя Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.
Знаменитый в прошлом олимпиец с начала полномасштабного вторжения публично не осудил Россию за развязывание войны и не назвал ее агрессором, отделавшись словами поддержки украинцев. Также Бубка не подписывался под призывом отстранить россиян и белорусов от соревнований Паралимпиады.
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Александра Поворознюка на YouTube-канале Бомбардир спросил, что делать с такими людьми, как Сергей Назарович. Вот что президент команды из Петрово ответил: "Сказать, где он живет. И все. Вышел из квартиры – на голову кирпич упал, бл**ь. Вариантов куча. Есть жизнь по закону, а есть по совести. С Бубкой будет по совести".
Напомним, Бубка возглавляет Национальный олимпийский комитет с 2005 года. Его предшественником был бывший президент Украины Виктор Янукович.
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