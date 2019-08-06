"Выселяйся из базы", – Милевский рассказал о конфликте с Блохиным

Бывший нападающий киевского Динамо Артем Милевский рассказал самый нелепый слух о себе.

"Самый нелепый слух о Артеме Милевском? Что совсем пьяный пришел на тренировку. Это от Блохина, который говорил: "Пьяных людей я тренировать не буду". Ну как я пьян? Ну да, мы посидели с пацанами до двух или до трех, а тренировка в час дня. Как ты можешь быть на ней пьяным?

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У нас уже был какой-то мелкий конфликт до того. Что мне ему было нужно сказать? Я к тому моменту с первой командой не работал, тренировался в дубле. Это было просто по-свински по отношению ко мне. Мы же вместе сидим с ребятами, а крайним делают меня: "Не едешь на сборы. Ты не в первой команде".

Затем Блохин мне сказал: "выселяйся из базы". Какого черта, спрашивается? Он что, ее строил, ту базу, чтобы меня выселять? Я позвонил Игорю Суркису: "Михалыч, вот такая история". – "Ну ладно, ладно, живи ты на этой базе. Только помиритесь". Но я человек с характером. И Блохин – человек с характером. Никто из нас шагов навстречу не сделал. Пусть. Такие мы люди. Я ему здоровья желаю.

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У меня основная претензия проста: внутренний конфликт вылез наружу. Да, Блохина провоцировали на пресс-конференциях, но он не сдержался", – цитирует Милевского Оnliner.