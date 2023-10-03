"Я вырос, смотря матчи Мадрида по телевизору, а теперь они мои соперники на поле, на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер.

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Я восхищался Гуте и Криштиану Роналду. Пытался подражать их игре, их финтам, их ударам Они вдохновляли меня. Мне нравилось, как Гути обращался с мячом, я наблюдал за его играми все свое детство и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы поговорить об этом. Мы также обменивались сообщениями, и это сделало меня счастливым. Это было похоже на осуществление мечты маленького Хвичи.

В Грузии много болельщиков Реала, но думаю, что болеть за Наполи будет больше. Это будет отличный опыт сыграть против чемпионов, которых имеет Реал. Модрич, Беллингем, Кроос... Я мог бы назвать весь состав. Мы их очень уважаем, это игроки высочайшего уровня", – цитирует грузина AS.

Напомним, что Реал сыграет против Наполи во втором туре Лиги чемпионов во вторник, 3 октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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