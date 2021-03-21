"Мы проиграли последнюю игру Днепру-1, нужно было что-то менять. Альюн хорош в отборе, но атаки не начинает – первого паса ему не хватает. Он еще не готов. На Щербака мы рассчитываем, но хотелось, чтобы наши нападающие Кулач и Степанюк почувствовали уверенность, забили голы. Когда их меняешь – они обижаются. Такие нападающие.

Автогол Снурницына в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик – 3:0

Контракты лидеров? Мы разговариваем с некоторыми игроками, которых хотим оставить. Семилет молодой, перспективный. Выпускаем тех, кто проявляет себя за дубль. Некоторых выпускаем, а некоторые потом убегают. У нас их воруют – то Динамо, то Колос", – рассказал Максимов в комментарии Sport.ua.

Напомним, недавно воспитанники Ворсклы Илья Гаджук и Олег Власов подписали контракты с Динамо.

Ворскла легко разбила Олимпик, который проиграл шестой матч УПЛ подряд – полтавчане поднялись на 4 место