Главный тренер Нью-Йорк Сити Ронни Дейла не сдерживался после победы над Портленд Тимберс (1:1, пен. 4:2) в финале МЛС.

Еще в течение сезона 46-летний специалист дал обещание, что в случае чемпионства своей команды отпразднует его только в одних трусах. Своего слова Дейла сдержал накануне.

Нью-Йорк Сити впервые стал чемпионом МЛС – роскошный финал с серией пенальти и голом в компенсированное время.

Завершив все празднования, представители Нью-Йорк Сити и пресса собрались в кругу, а норвежец расположился в центре и стал раздеваться перед камерами. Оставшись в одних трусах, он несколько раз отжался на поле и триумфально поднял трофей МЛС над головой.

К слову, для "голубей" это чемпионство стало первым в истории. Ронни Дейла тренирует команду с января 2020 года.