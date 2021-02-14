"Я считаю, что это детсад и аматорство. Вот и все. Что-то натворил – оштрафовали и пошли дальше. Я бы еще оштрафовал тех, кто сдал его. Пил он или нет – мы не знаем. Об этом уже неделю говорят. На первый и второй раз оштрафовали, а на третьий – подсрачник и все.

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Сдавали меня ли в Динамо? Там это принято. Знал, кто меня сдавал, но что делать? Бить нельзя. Если бы Селезнев был в Колосе лидером, его бы простили. Но для этого нужно выходить на поле и доказывать", – сказал Леоненко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Евгений неожиданно покинул турецкие сборы Колоса из-за нарушения режима, СМИ заявили, что проблемой стало употребление алкоголя форвардом.

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