Главный тренер "сине-желтых" признался, что позволил себе немного алкоголя после финиша на втором месте группы в отборе на Мундиаль.

Напомним, Украина с большим трудом добыла второе место в отборочном цикле. "Сине-желтые" только в последнем туре опередили Финляндию и получили право сыграть в плей-офф квалификации.

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"Выпил фужер хорошего испанского вина. Мы пришли с ребятами, сели, сказал тост, поблагодарил их, искренне подошел и поздравил весь административный штаб. Массажистов, врачей, потому что они тоже работали, отдавали столько сил", – сказал Александр Петраков в эфире "Великого футбола".

Соперником Украины в первом раунде плей-офф квалификации ЧМ-2022 станет Шотландия. Поединок состоится 24 марта в Глазго.

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