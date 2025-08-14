"Во время первого матча с Пафосом появился вопрос, что, к сожалению, является почти риторическим. "Когда в последний раз в матчах еврокубков Динамо системно использовало эффективный, продуманный прессинг?" Искать ответ особенно неприятно, когда осознаешь, что речь идет о команде, которую много лет возглавлял один из основоположников такой игры, что этот элемент был ее визиткой. И это лишь один из десятков вопросов. Вопросам этим не один год. Разве что количество их растет, а ответов – нет.

"В составе Динамо есть игроки, которые просто неподдатливы к обучению": Заховайло защитил Шовковского после вылета из ЛЧ

Говорят у Валерия Васильевича Лобановского был любимый тост: "Выпьем за успех нашего безнадежного дела". Трудно сказать, или оно когда-то казалось более безнадежным, чем сейчас", – написал Джулай на Dmytro's Substack.

Напомним, чемпион Украины за 2 матча не смог даже забить кипрскому клубу и свалился в Лигу Европы. Там Динамо нужно преодолевать победителя пары Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив.

