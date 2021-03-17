"Знаем, что это будет очень сложная игра, как и в Италии, но я уверен, что наша команда подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол. Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль.

Шахтер – Рома: матч состоится с болельщиками, несмотря на заявления заместителя Кличко – добавилось новое ограничение

Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель", – поделился Тете в комментарии UOL Esporte.

Напомним, в первой встрече Рома разбила Шахтер (3:0). Ответный матч состоится уже завтра, 18 марта, начало поединка в 19:55.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало