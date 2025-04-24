"Вылететь в полуфинале Кубка от сильнейшей команды Украины на сегодня... Еще и как вылететь. За это только можно благодарить ребят. Борьба сегодня была ожесточенная. Игра была до одного момента.

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Замены? Хотелось немного добавить надежности, но также мы учитывали тех игроков, которые устали. Сегодня действительно была игра, в которой не устать было невозможно. Мы понимали, что мы по любой схеме сможем найти возможность, которая нам нужна. Обидно, что те возможности, которые создавали сегодня, не смогли реализовать", – сказал Ашур для YouTube-канала Полесья.

Напомним, сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины с 53-мя зачетными пунктами, расстояние команды до лидера УПЛ, Динамо составляет 10 очков. Финал Кубка Украины между "горняками" и киевским Динамо состоится 14 мая в Житомире.

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