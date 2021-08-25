Ференцварош вдруг уступил Янг Бойз в рамках плей-квалификации Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Лига чемпионов, плей-офф квалификации. Ответный матч

Ференцварош – Янг Бойз – 2:3 (первый матч – 2:3)

Голы: Винго, 18, Ммае, 27 – Цезигер, 4, Фасснахт, 55, Мамбимби, 90+3

Нереализованный пенальти: Сибачо, 72 (Янг Бойз)

Удаление: Лаудони, 63 (Ференцварош)

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Венгры не смогли повторить прошлогодний успех – групповой этап Лиги чемпионов пройдет без Фради. "Зелено-белые" и в домашнем матче проиграли Янг Бойз с тем же счетом – 2:3. Правда, вчерашняя игра была куда богаче на яркие события – здесь и удаление, и незабитый пенальти.

Добавим, что Игорь Харатин пропускал отчетную встречу, а Александр Зубков вышел на заключительные 20 минут, но повлиять на результат не сумел.