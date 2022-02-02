Защитник Шахтера Николай Матвиенко убежден, что у второй половины сезона без еврокубков есть и положительные моменты.

"С позиции психологии, конечно, досадно, что нам не удалось попасть в евровесну. Но у нас много новых, очень сильных и талантливых исполнителей. Команда строится, и я уверен, что в какой-то степени это пойдет нам на пользу.

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У нас будет больше времени сыграться, а у тренеров – больше времени нам помочь. Надеемся, что сможем провести этот чемпионат идеально и победить во всех играх, чтобы в следующем году попасть в Лигу чемпионов и провести ее достойно", – пояснил Матвиенко в комментарии Футбол NEWS.

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Напомним, Шахтер набрал всего два очка и занял последнее место в группе ЛЧ с Шерифом, Интером и Реалом.

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