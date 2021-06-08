Сборная Украины не смогла вовремя вылететь в Румынию, где планирует проводить подготовку к стартовому матчу против Нидерландов на Евро-2020, сообщает Footboom.

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Причиной этого стали обильные дожди, которые накрыли Харьков. Вылет команды, запланированный на сегодняшнее утро, пришлось перенести на 17:00. Однако, пока неизвестно, сумеет ли сборная улететь хотя бы в это время, ведь дожди не прекращаются, а город, по предварительным прогнозам синоптиков, будет заливать примерно до 15:00.

Напомним, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C сборная Украины сыграет с Австрией и Северной Македонией.

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