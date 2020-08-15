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"Вылет от Шахтера станет для Конте началом конца": известный скаут спрогнозировал исход противостояния полуфинала ЛЕ

08:54 - Читати українською
"Вылет от Шахтера станет для Конте началом конца": известный скаут спрогнозировал исход противостояния полуфинала ЛЕ
Антонио Конте / Фото из открытых источников

Украинский скаут Алекс Великих поделился ожиданиями от 1/2 финала Лиги Европы между Интером и Шахтером.

 

"Шансы перед матчем всегда примерно 50/50, и в контексте такого странного сезона, как этот, случиться может что угодно. Главным козырем сегодняшнего Интера я считаю наличие такого форварда, как Лукаку. Это системообразующий игрок, который может и сам, и в паре с Мартинесом решать исход поединка. Также не стоит забывать и о де Врее – лучшем сегодня центральном защитнике Серии А. Интер не зря стал лучшей командой чемпионата в плане обороны.

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Считаю, тренерский штаб Шахтера четко понимает всю разницу между недавними соперниками и нынешним Интером. Это совершенно другой уровень сопротивления, возможностей, опыта игроков и тренера, а также амбиций клуба. Поэтому жду неординарных тактических ходов со стороны Каштру, именно они должны помочь "горнякам" правильно построить игру против мощной и динамичной команды Конте.

Футбол Шахтера и Интера – это два разных, практически противоположных по своим идеям игровых стиля. Умение держать мяч, короткий мелкий пас, часто и по горизонтали, обводки 1 в 1 на подступах к штрафной соперника в исполнении украинской команды – все это ярко противостоит вертикальному футболу и резкой игре центральной оси итальянского коллектива.

Обвинения против руководства Интера со стороны Конте после матча с Аталантой стали для владельцев клуба неприятной неожиданностью. Желание достойно завершить этот сезон, и возможно с завоеванным трофеем, привело к некоторой консервации конфликта, решение которого было отложено. Возможно Конте понимает, что успех в Лиге Европы даст ему карт-бланш в решении клубных вопросов, а вылет от Донецка станет для него началом конца. Поэтому будет с еще большей энергией готовиться к этой дуэли.

Я не верю, что игра дойдет до серии 11-метровых. Считаю, что поединок закончится в основное время. Болеть буду за Шахтер и хочу, чтобы украинская команда победила", – сказал Великих в интервью изданию Footboom.

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