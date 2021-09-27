"Бело-синие" добирались на поединок Лиги чемпионов с приключениями.

Сегодня, 27 сентября, Динамо отправилось в Мюнхен на матч второго тура Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Вылет чартерного рейса, который запланировали на 17:30, был задержан почти на час, сообщает Meta Ratings.

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Причиной стала пробка, в которую клубный автобус с командой попал на Бориспольском шоссе из-за аварии. Интересно, что молодежная команда киевлян (U-19) в аэропорт прибыла без задержек.

Напомним, в заявку на выездной матч с Баварией попали 24 футболиста, среди которых не было Виталия Буяльского.

Поединок на Альянц Арене состоится в среду, 29 сентября. Начало встречи в 22:00.

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