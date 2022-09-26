Польша обыграла Уэльс, что поставило точку на надеждах Бейла и Ко сохранить место в дивизионе A Лиги наций. Смотрите видео гола и обзор матча Уэльс – Польша на Футбол 24.

На протяжении матча команды имели в основном полумоменты, но в начале второго тайма Польша забила единственный гол во встрече. Левандовски получил навес на линии штрафной и в касание отдал на набегающего Свидерски, которому осталось попасть в ворота. Несмотря на все попытки валлийцев, поляки одержали победу.

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Таким образом, Польша набрала 7 очков и завершила групповой этап Лиги наций на 3-м месте группы A4, а Уэльс с 1 пунктом остался последним и покидает дивизион A.