Хозяева вышли вперед уже в начале матча – Муньяин эффектно замкнул прострел от Вильямса в девятку. В середине тайма Торрес сравнял, решив пробить с угла штрафной. Атлетик повысил темп и начал создавать у ворот тер Штегена момент за моментом, однако на перерыв команды ушли за ничейного счета.

Барселона уступила Атлетику и вылетела из Кубка Испании – Педри и дебютный гол Торреса не остановили роскошный Бильбао

За четыре минуты до завершения второго тайма Мартинес сумел добить мяч в сетку и, казалось, вырвал для басков победу. Но другого мнения был Педри, которому удалось перевести игру в овертаймы. В первом из них хозяева заработали право на пенальти за игру рукой соперника. Муньяин с отметки сумел переиграть тер Штегена, разведя мяч и голкипера по углам. Впоследствии Торрес даже умудрился восстановить статус-кво, но с очевидного офсайда. Как следствие, дальше в Кубке Испании идет Атлетик – в четвертьфинал также пробились Реал Мадрид, Валенсия, Райо Вальекано, Кадис, Мальорка, Реал Сосьедад и Бетис.

Реал в меньшинстве одержал победу над Эльче – Лунин сделал 2 сейва и пропустил скандальный гол, который не засчитали