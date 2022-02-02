По словам 34-летнего Нагельсманна, после матчей Баварии он долго не может уснуть, потому что не может преодолеть напряжение и стресс. Из-за его одержимости работой вынуждена страдать и Верена – жена тренера.

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"Когда после поединков Баварии я сплю, то часто выкрикиваю во сне фамилии игроков. Об этом мне сказала жена. Она часто просыпается из-за этого ночью", – цитирует Нагельсманна Bild.

Юлиан и Верена поженились в 2018 году. Тренер знаком со своей женой еще со школы. Супруги воспитывают двоих детей.

Напомним, Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021 года. Под его руководством команда вылетела из Кубка Германии, но лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.

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