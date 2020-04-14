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"Выкладывай свои медали на стол": Сунесс не смирился с поражением в "войне" с Погба

15:22 4 Читати українською
"Выкладывай свои медали на стол": Сунесс не смирился с поражением в "войне" с Погба
Грэм Сунесс / Фото из открытых источников

Культовый хавбек Ливерпуля Грэм Сунесс принял информационный вызов от своего "любимца" Поля Погба.

Звезда Манчестер Юнайтед заявил, что "не знал, кто такой Сунесс" и не хочет реагировать на критику в СМИ.

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"Я рад, что он так сказал. Мне в голову пришла одна из старейших футбольных поговорок – выкладывай свои медали на стол", – сказал Сунесс в подкасте для Sky Sports.

Бывшему хавбеку Ливерпуля действительно есть чем гордиться – в составе "красных" он пять раз становился чемпионом Англии и по три раза выигрывал Кубок лиги и Лигу чемпионов. Погба за время выступлений в МЮ ограничился Лигой Европы и Кубком лиги, но у француза есть весомый козырь – звание чемпиона мира с Францией.

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Поль Погба Поль Погба Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Видеоновости Грэм Сунесс
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