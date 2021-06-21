"Конечно, у нас все еще есть большие амбиции. Мы выйдем и победим Россию. Надеемся, Бельгия сделает свою часть, благодаря чему турнир для нас не закончится.

Если не обыгрывать такую команду, как Россия, то не заслуживаешь на выход дальше, – звезда сборной Дании

Я думаю, что наше выступление против лучшей команды мира, Бельгии, подтверждает, что мы играем на чрезвычайно высоком уровне и можем бороться с лучшими. Мы выйдем, выступим на том же уровне, обыграем Россию, а потом посмотрим", – цитирует Вестергора официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матчи группы В начнутся сегодня в 22:00. Датчанам нужно побеждать Россию с как можно большим счетом и надеяться, что Бельгия одолеет финнов.

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