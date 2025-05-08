“Трофей Лиги конференций может стать посланием: ”Челси вернулся!“ Эта победа может стать хорошей отправной точкой для формирования победного менталитета и завоевания титулов.

"Челси может стать первым клубом, которому это удалось": Мареска рассказал о самой главной задаче перед Лигой конференций

Одно дело, когда ты просто участвуешь в турнире, и совсем другое, когда тебя считают фаворитом на победу, в связи с чем ты испытываешь давление. Самое главное – убедить игроков, что легких матчей не бывает. Мы вспоминали ответный матч против Легии, в котором мы имели проблемы, уступили и могли пропустить больше голов. Все не так просто, но мы все же постараемся победить", – цитирует Мареску официальный сайт УЕФА.

После 35 туров Челси занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ.

Челси уверенно победил Ливерпуль – лондонцы сохранили место в зоне ЛЧ, Палмер прервал 18-матчевую безголевую серию