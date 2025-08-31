Журналистка "Футбол 24" Екатерина Бондаренко поймала Тараса Михавко после уверенной победы в 4-м туре УПЛ над Полесьем (4:1). Защитник Динамо был лаконичным.

– Тарас, как бы вы оценили игру команды до пропущенного гола и после него? Казалось, что Динамо начало не очень уверенно, а потом уже прибавило.

– План был выиграть и не дать сопернику забить. Но, думаю, именно гол Полесья нас подтолкнул. В общем выиграли – и слава Богу. Потом уже показали свою игру, реализовали моменты.

– Какой была причина быстрой замены Михайленко сразу после пропущенного гола – травма или тренерское решение?

– Он получил травму.

– Ваш коллега Владислав Ванат еще официально не представлен в Жироне, но все знают о его пребывании в Испании. Общаетесь ли с ним сейчас, поддерживаете связь?

– Да, конечно. Связь поддерживаем. Я его поддерживаю, переживаю, болею и желаю всего наилучшего. С нетерпением жду официального представления.

– Возможно, он уже делился с вами первыми впечатлениями от Испании и команды?

– Это конфиденциальная информация, не могу сказать (Улыбается).

